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Arı kovanı çalan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da bal üreticilerinin arı kovanlarını çalan şahıs, Zey Köy'ü Kızılben Mezrası'nda düzenlenen operasyonla yakalandı.

14 Mart 2019 Perşembe 12:27
Arı kovanı çalan şüpheli tutuklandı

Adıyaman'da, çiftçilere ait arı kovanlarını çalan H.B. jandarma tarafından yakalandı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen H.B. tutuklandı. 

Merkeze bağlı Zey köyünde yaşayan Y.S. kontrol etmeye gittiği 13 arı kovanını yerinde göremeyince durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler yaptıkları incelemelerde kovanları H.B.'nin çaldığını belirledi. Jandarma Zey Köy'ü Kızılben Mezrası'nda yaptığı operasyon ile H.B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda ise çalınan arı kovanları ele geçirildi. Arı kovanları sahibine teslim edilirken, H.B., ise İl Jandarma Komutanlığı'nda yapılan sorgulamasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 12:27
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