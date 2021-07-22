Karadeniz’den peş peşe sel ve taşkın haberleri geliyor. Rize ve Artvin’de yaralan sarılmaya çalışılırken bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Arhavi’de barajın patladığı bu nedenle felaketin yaşandığı ileri sürüldü. Peki, iddialar doğru mu?

Arhavi'de baraj mı patladı? Arhavi'de hangi baraj var?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, bazı basın yayın organlarında Arhavi merkezdeki taşkının, baraj patlaması sonucu meydana geldiğine dair asılsız haberler çıktığını belirtti.

Pakdemirli paylaşımında, "Arhavi ilçesi Kapistre Deresi ve yan kolları üzerinde herhangi bir baraj tesisimiz yoktur. Vatandaşlarımızın yanındayız. Ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Artvin'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.