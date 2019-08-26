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Arhavi kestane balı coğrafi işaret yolunda

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Arhavi Ziraat Odası tarafından yürütülen ‘Arhavi Kestane Balı Coğrafi İşaretin Standartlarının Belirlenmesi Eğitim Projesi’ kapsamında katılımcılara eğitim verildi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:21
Arhavi kestane balı coğrafi işaret yolunda

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından desteklenen Arhavi Ziraat Odası tarafından yürütülen ‘Arhavi Kestane Balı Coğrafi İşaretin Standartlarının Belirlenmesi Eğitim Projesi’ kapsamında katılımcılara eğitim verildi.


Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan coğrafi işaretli ürün sayısının attırılması ile yöresel ürünlerin hakkettiği değeri alacağının altını çizen DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, proje kapsamında Arhavi Kestane Balı’nın da marka değerine kavuşacağını söyledi.


Doğu Karadeniz Bölgesinde bulunan ürünlerinin markalaşmasına verdikleri önemi dile getiren Genel Sekreter Adıyaman, “Yöresel ürünlerin katma değeri yüksek ticari ürünler haline dönüştürülmesinde coğrafi işaret tescili büyük önem taşımaktadır. Coğrafi işaret; belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaret uygulamalarının gelişmiş olduğu Avrupa Birliğinde (AB) coğrafi işaretli ürünlerin 80 milyar Avronun üzerinde bir pazarı olduğu tahmin edilmektedir. Bu bakımdan incelendiğinde coğrafi işaretli ürünlerimiz bölgemiz ekonomisine büyük katkı sağlayacaktır. Bölgemizde farkındalığın oluşturulması kapsamında yaptığımız çalışmalara devam etmekteyiz” dedi.


Proje kapsamında üreticilerin Arhavi Kestane Balı coğrafi tescil işaret sürecine dahil edilerek, denetim mekanizmalarının ve ortak çalışma kültürünün geliştirilmesi hedeflendiği belirtildi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:21
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