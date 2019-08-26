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Arguvan’da Selçuk Balcı konseri

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı Arguvan’da konser verdi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:13
Arguvan’da Selçuk Balcı konseri

Ünlü sanatçı Selçuk Balcı Arguvan’da konser verdi.


Nazım Hikmet Meydanında düzenlenen konsere büyük ilgi gösteren Arguvanlılar, Balcı’nın seslendirdiği parçalarla eğlendi. Konsere katılan CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun burada yaptığı konuşmada, "Ülkede Türküler her zaman söylenecek. Bu ülkede şarkılar bitmeyecek çünkü. Bu ülkenin aydınlık insanları o aydınlık meşalesini her zaman taşıyacak" ifadelerini kullandı.


Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, "Biz Arguvan’da Alevisi ile Sünnisi ile Türküyle Kürdüyle bugüne kadar birlikte barış içerisinde yaşamayı başardık. Bunun Türkiye’ye de örnek olmasını istiyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye’de demokrasinin bütün kurum ve kuralları sonuna kadar uygulansın sanatçılarımız özgürce türkülerine söyleyebilsin. Bugün burada hep birlikte Türkülerimiz ile bunu haykıracağız" dedi.


CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da, "Türkülerin hiçbirinin içinde terör yok sevgi ve kardeşlik var. Türkülerimizde kadınlar baş tacımız eğer bu türkülerin felsefesi hepimizin yüreğine oturmuş olsaydı kadın cinayetleri olmazdı, ayrımcılık olmazdı o nedenle türkülerden korkmayalım sanatçılarımızdan korkmayalım buna gerek yok" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 20:13
  1. sanat
  2. konser

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