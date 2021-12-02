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Kadın - Aile Argan yağı nedir, argan yağının faydaları nelerdir?
Kadın - Aile

Argan yağı nedir, argan yağının faydaları nelerdir?

Argan yapı birçok bakımda kullanılabiliyor. Peki, argan yağı nedir? İşte argan yağının faydaları.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 09:44:00 - 2021-12-02 10:16:03
Argan yağı nedir, argan yağının faydaları nelerdir?

Daha çok cilt ve saç bakımında kullanılmakta olan argan yağı, tırnaklar ve vücut içinde besleyici özelliğe sahiptir. Saçların daha parlak ve sağlıklı olmasına yardımcı olurken saç kırıklarının oluşmasını da engeller. Argan yağı cildiniz için etkili ve yararlı bir nemlendiricidir. 

Argan yağı faydaları

  • Argan yağı, yanıkları ve aşırı pigment birikimini engelliyor.
  • Argan yağı cilt bakımı konusunda en çok nemlendirici olarak kullanılıyor.
  • Sivilcelerden bıktıysan, argan yağı bu durumu mazide bırakmanı sağlayabilir. 
  • Argan yağı da bu gücü sayesinde derideki yara ve kesiklere iyi geliyor.
  • İçeriğinde yer alan vitaminler ve omega ile cildin elastikiyetini artırıyor ve kırışıklıkların oluşum hızını yavaşlatıyor.
  • Özellikle hamilelik dönemlerinde beliren çatlaklarda, Argan yağı içeren ürünler sayesinde etkili sonuçlar alman kolaylaşıyor.

Argan Yağı Nasıl Kullanılır?

Argan yağı, doğrudan cilde sürülerek uygulanabilir.  Argan yağı cildi nemlendiren ve besleyen bir ürün olduğu için, cilt bakım rutininizde temizlik aşamalarından sonra kullanılmalıdır. Cildinizi temizledikten ve arındırdıktan sonra ona nem desteği sağlamak için argan yağından ya da argan yağı içeren ürünlerden destek alabilirsiniz. şampuanlarınıza dökbilirsiniz.

Ancak argan yağının direkt kullanımı halinde cildinizde alerjik reaksiyonlar oluşma ihtimaline karşı dikkatli olmalısınız. 

 

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