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Arel Üniversitesinden "100. Yılında İlhan Berk" sempozyumu

Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından İlhan Berk'i anma etkinliği düzenlendi

10 Ocak 2019 Perşembe 11:01
Arel Üniversitesinden "100. Yılında İlhan Berk" sempozyumu

İSTANBUL (AA) - İlhan Berk, İstanbul Arel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından düzenlenen "Bir yalnız gökyüzünün sözlüğünde: Doğumunun 100. Yılında İlhan Berk" sempozyumu ile anıldı.

Arel Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, "Bir yalnız gökyüzünün sözlüğünde: Doğumunun 100. Yılında İlhan Berk" sempozyumu ile İlhan Berk'i andı.

Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Yelten, Hürriyet Gazetesi Köşe Yazarı Gazeteci Doğan Hızlan ve İlhan Berk'in oğlu Ahmet Berk'in konuşmacı olarak yer aldığı sempozyumda, Prof. Dr. Muhammet Yelten Şair İlhan Berk’in biyografisinden, yakın arkadaşı olan gazeteci Doğan Hızlan anılarından, oğlu Berk ise, şairin bilinmeyen yönlerinden bahsetti.

Sempozyum kapsamında düzenlenen panellerde şairin şiir politikası ele alınırken, sempozyum sonunda Doğan Hızlan, İstanbul Arel Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Özgür Gözükara'yı makamında ziyaret etti.


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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:01
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