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Aref'ten flaş paylaşım! Haberi duyurdu

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri (29), sosyal medya hasabından piramitler önünde dua eder halde fotoğrafını paylaşıp sağlığına kavuştuğunu yazdı.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30
Aref'ten flaş paylaşım! Haberi duyurdu

İllüzyonist Aref Ghafouri, 15 Temmuz'da, gösteri için geldiği Antalya'da, hazırlık yaparken kobra cinsi yılanı tarafından sağ elinin bilek üstünden ısırıldı. Kolunu bir bez parçasıyla sıkarak zehrin vücuduna yayılmasını önleyen Ghafouri, Rus asistanı Yana Vinter ile birlikte Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi. İlk müdahalesi yapılan ve geceyi burada geçiren Aref, Türkiye'de kobra serumu bulunmadığı için 16 Temmuz'da özel uçakla tedavisi için Mısır'a götürüldü. Mısır'ın başkenti Kahire'deki Kasr en-Nil Hastanesi'nde tedaviye alınan Aref'e, 24 tüp panzehir verildi.

''SAĞLIĞIMA KAVUŞTUM''

Aref Ghafouri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlığına kavuştuğunu duyurdu. Instagram'daki kişisel sayfasında piramitler önünde dua eder halde bir fotoğrafını paylaşan Ghafouri, "Allah'ın izniyle sizin de dualarınızla sağlığıma kavuştum, beni en zor anlarımda bile bırakmayan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Aref Ghafouri, tedavisinin tamamlandığını, hafta sonuna kadar Türkkiye'ye geleceğini kaydetti.

İşte Aref'in o paylaşımı...

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2018 Çarşamba 11:30
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