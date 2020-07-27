Arefe ne zaman? Arefe günü tatil mi?

Zilhicce ayının dokuzuncu günü arefe. Kurban Bayramı arefe günü 30 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Her sene arefe günlerinde yarım gün tatil oluyor. Başta banka ve PTT olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları öğle saatine kadar mesai yapıyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Pazartesi günü sona erecek olan bayram tatilinin uzatılması ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Bayram tatili arefe günü ile birlikte 4.5 gün olacak. Arefe günü yarım gün sayılıyor.

Kurban Bayramı 30 Temmuz arefe günü başlıyor.

31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı'nın 1. günü.

1 Ağustos Cumartesi bayramın 2. günü.

2 Ağustos Pazar bayramın 3. günü.

3 Ağustos Pazartesi bayramın 4. günü.

Arefe nedir?

Arefe (Arife), Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi olan Zilhicce ayının dokuzuncu günüdür. Haccın iki rüknünden biri olan vakfe bugünde yapılır. Arefe günü Arafat'ta, öğle namazının farzı ile ikindi namazının farzı öğle vaktinde peş peşe kılınır (cem-i takdim).

Arefe günü güneş batınca hacılar Arafat'tan Müzdelife'ye hareket ederler. Arefe günü, Arafat'ta hacılar, vakitlerini dua, namaz, zikir, tesbih, va'z dinleme, Kur'ân okuma vb. ibadetlerle geçirirler.