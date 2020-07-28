Arefe günü okunacak dualar nelerdir?
Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Hadisi Şerifte buyrulduğu üzere "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahu Tealanın kıymet verdiği bir gündür". Dolayısıyla Kurban bayramı arefesinde de ibadetleri, Allah'a yakarışları ve duaları eksik etmememiz, hatta daha da özenle yapmamız gerekir. Peki ama arefe günü hangi dua makbuldür? Kurban bayramı arefesinde hangi dua okunur, namaz kılınır ve zikir çekilir? İşte arefe günü ibadet etmek, namaz kılmak ve dua etmek isteyenler için yazımız...
Peygamber Efendimiz (s.a.v.) arefe gecesinde şu duayı okuyana Allahû Teâla'nın istediğini vereceğini buyurmuştur.
"Sübhânellezi fi’s-semâvâti arşuhu. Sübhanellezi fi’n-nâri sultânühu. Sübhanellezi fi’l-kubûri kadâuhu. Sübhanellezi fi’l-hevâi rûhuhu. Sübhânellezi raa’s-semâe bigayri amedin. Sübhânellezi vadaa’l-arda. Sübhânellezi lâ melcee illâ ileyhi.”
İmam-ı Tirmizi, Resûl-i Ekrem Efendimiz’in, “ Duânın hayırlısı arife günü yapılan duâdır,” buyurarak Peygamberlerin arife günü duası için şu sözleri sarfeder.
"Lâ ilâhe illâllahü hüve lehü’l-hamdü ve hüve alâ küli şey’in kadir.” Buhâri’de geçen bir hadisten öğrendiğimize göre arife günü şu duayı okuyan, şeytanın tasallutundan kurtulur, kendini muhafaza altına almış olur. “Allahümme’c’al fi kalbi nûran ve fi basari nûran. Allahümme’şrah li sadri ve yessir li emri…”
Bu dua; “Allah’ım, kalbimi, gözümü, gönlümü nûrlu kıl. Allah’ım, kalbime genişlik, işlerime kolaylık ver.” anlamındadır.