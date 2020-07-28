Arefe günü okunacak dualar nelerdir? Hadisi Şerifte buyrulduğu üzere "Arefe gününe hürmet edin! Arefe, Allahu Tealanın kıymet verdiği bir gündür". Dolayısıyla Kurban bayramı arefesinde de ibadetleri, Allah'a yakarışları ve duaları eksik etmememiz, hatta daha da özenle yapmamız gerekir. Peki ama arefe günü hangi dua makbuldür? Kurban bayramı arefesinde hangi dua okunur, namaz kılınır ve zikir çekilir? İşte arefe günü ibadet etmek, namaz kılmak ve dua etmek isteyenler için yazımız...