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İSLAM

Arefe günü mezarlıkta hangi dua okunur?

Arefe günü mezarlıkta hangi dua okunur? Bayram ziyaretlerinin bir kısmıda, ölen yakınlarımızın yanında geçiyor. Genci yaşlısı demeden en erken vakitlerde yapılan kabir ziyaretlerinde hangi dua okunmalı ve bir vakti var mıdır? Hangi saatlerde kabir ziyaret edilir ve hangi dua okunur? İşte merak edilen dualar, arapçaları ve anlamları...

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:51:00 -
Arefe günü mezarlıkta hangi dua okunur?

Kabirde okunacak ilk dua; "Esselâmu aleyküm dâre kavmin mü'minîn. Ve Innâ inşaallâhu biküm lahikûn. Es'elûllâhe lenâ ve lekümü'l âfiyeh."

Bu duanın anlamı; "Selâm size, ey bu diyârın mü'min ve müslim halkı! İnşallah yakında biz de aranıza katılacağız. Allah'ın bizi de sizi de bağışlamasını dilerim." (Müslim, Cenâiz 104. İbni Mâce, Cenâiz 36.)

Bir diğer dua ise;

Anlamı; “Ey mü’minler topluluğunun yurdu! Biz de size katılacağız. Biz Allah’a aidiz ve biz O’na tekrar dönücüleriz. Siz büyük bir hayra nail oldunuz, uzun bir şerri geride bırakıp gittiniz.” (Ali el-Müttâkî, XIII, 299/36864; krş. Müslim, Taharet, 12; İbn Mâce, Cenâiz, 36)

Bunun dışında Peygamber Efendimiz’in “ Yasin, Kur’an’ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah’tan ahirete saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yasin’i  ölülerinizi üzerine okuyunuz.” hadis-i şerifinde buyurduğu şekilde meyyitin bir kimsenin ruhu için okunabilecek dualardan bir tanesi de Yasin süresidir.

Aynı zamanda Peygamber Efendimiz (s.a.v.) "Kur’an-ı Kerim’de otuz ayetlik bir süre vardır. Bu süre kendisini okuyan bir kimse kıyamet günü şefaat eder ve Allah’ın onu affetmesini sağlar." buyurarak Tebareke (Mülk) suresini belirtmiştir.

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