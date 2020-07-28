Arefe günü mezarlığa saat kaçta gidilir?

Kabir ziyaretinin belli başlı bir zamanı yoktur. Kabirler her zaman ziyaret edilebilir ve oradaki ölmüş ehl-i imana dualar gönderilebilir. Ancak Cuma ve Arefe günleri daha faziletli olduğuna dair rivayetler vardır.

Kabir ziyaretinin özellikle sabah, ikindi ya da akşam ziyaret edilmesine ilişkin bir hadis bulunmamaktadır. Her vakit kabir ziyaret edilebilir fakat süregelen, büyüklerimizden gördüğümüz, öncelik olarak kabir ziyareti yapılması gerektiği düşüncesi, toplumumuza yerleşmiştir.