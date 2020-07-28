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İSLAM

Arefe günü mezarlığa saat kaçta gidilir?

Arefe günü mezarlığa saat kaçta gidilir? Ölenlerimizi bayramda ziyaret etmek, küçük büyük demeden ilk akla gelen vazifedir. Sevdiğimiz kişileri hatırladığımız bayram gününde, yaşlılar erkenden mezarlıklara akın eder. Peki ama sabah saatlerinin kabir ziyareti için bir önemi var mıdır? İkindi ya da akşam ezanında kabir ziyaret edilebilir mi? İşte merak edilen kabir ziyaretinin detayları...

Yeniakit Publisher
2020-07-28 19:41:00 -
Arefe günü mezarlığa saat kaçta gidilir?

Kabir ziyaretinin belli başlı bir zamanı yoktur. Kabirler her zaman ziyaret edilebilir ve oradaki ölmüş ehl-i imana dualar gönderilebilir. Ancak Cuma ve Arefe günleri daha faziletli olduğuna dair rivayetler vardır.

Kabir ziyaretinin özellikle sabah, ikindi ya da akşam ziyaret edilmesine ilişkin bir hadis bulunmamaktadır. Her vakit kabir ziyaret edilebilir fakat süregelen, büyüklerimizden gördüğümüz, öncelik olarak kabir ziyareti yapılması gerektiği düşüncesi, toplumumuza yerleşmiştir.

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