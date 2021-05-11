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Gündem Arefe günü mezar ziyaretine izin var mı? Arefe günü kabir ziyaretleri olacak mı?
Gündem

Arefe günü mezar ziyaretine izin var mı? Arefe günü kabir ziyaretleri olacak mı?

Arefe günü mezar ziyareti olacak mı? Arefe günü mezar ziyareti serbest mi? soruları 12 Mayıs Çarşamba günü arefe olması nedeniyle sorgulanmakta. Ramazan Bayramı dolayısıya mezarlıklara gidip yakınlarının ruhuna duala okumak isteyenler tam kapanmada mezarlık ziyaretleri serbest mi, yasak mı? sorusunu sormakta. Peki arefe ve bayramda mezarlıklar açık mı? İşte Arefe günü mezar ziyaretine izin var mı? Arefe günü mezar ziyareti yasak mı? sorularının cevabı.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 13:59:00 - 2021-05-11 13:59:59
Arefe günü mezar ziyaretine izin var mı? Arefe günü kabir ziyaretleri olacak mı?

Arefe günü kabir ziyareti olacak mı? On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurladığımız şu günlerde İslam alemi, terörist devlet İsrail’in Filistinli kardeşlerimize yaptığı zulmü üzüntüsünü yaşarken, tam kısıtlamanın devam etmesiyle de yarın idrak edeceğimiz arefe günü kabir ziyaretlerinin olup olmayacağı da sorgulanıyor. Peki arefe günü kabir ziyaretleri olacak mı? Kabir ziyaretlerine izin var mı? Mezarlık ziyaretleri arefe günü yapılacak mı? İşte detaylar. 

 Arefe günü mezar ziyareti yasak mı?

Artan koronavirüs vakaları yüzünden ülke genelinde 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" başlamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası açıkladığı 17 günlük tam kapanma başladı. 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek tam kapanmada tüm vatandaşlar için kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması devam ediyor. Arefe ya da Bayram'da mezarlık ziyaretinin yasak olup olmadığı yakından takip ediliyor. Ülkemizde koronavirüs salgınında yaşanan artış nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. 

Kabir ziyaretlerine izin var mı?

Arefe günü mezarlık ziyareti olacak mı? Hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Defin işlemleri bu süreçte devam ettiği için mezarlıklar açık. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde mahalli idarelerin mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeli kısıtlamadan muaf tutuluyor. Konu hakkın resmi kaynaklardan net bir açıklama gelmedi. Fakat, Arefe günü ya da Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı devam edeceği için ziyaretçilerin izin belgesi olması gerekiyor.

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