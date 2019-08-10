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Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar hangileri

Bugün arefe. Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz s.a.v) arefenin önemine işaret ederek, o gün yapılan duanın faziletli ve makbul olduğuna dair hadis-i şerifleri vardır. Peki mezara gidince okunacak dualar, arefe gunu mezarda okunacak dualar, mezarlıkta okunacak dua, kabir duası, kabir ziyaretinde okunacak dualar neler, mezarlıktan geçerken okunacak dua. İşte kabir duası.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:34
Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar hangileri

Bugün arefe. Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir. Peygamber Efendimiz s.a.v) arefenin önemine işaret ederek, o gün yapılan duanın faziletli ve makbul olduğuna dair hadis-i şerifleri vardır. Peki mezara gidince okunacak dualar, arefe gunu mezarda okunacak dualar, mezarlıkta okunacak dua, kabir duası, kabir ziyaretinde okunacak dualar neler, mezarlıktan geçerken okunacak dua. İşte kabir duası.

Arefe gününün fazileti

10 Ağustos Cumartesi günü yani bugün, pazar günü idrak edeceğimiz Kurban Bayramı arefesidir, gecesi ve gündüzüyle birlikte pek çok fazilet barındırır. Bu itibarla arefe gününün ihyası konusunda özenli davranmak, ilahî feyz ve ihsanlara erişmenin vesilesidir. Arefe günü, Kurban Bayramı’nın bir gün öncesi, haram aylardan olan Zilhicce ayının 9. günüdür. Bu günü ibadetle geçirmek, oruç tutmak çok faziletlidir.

Arefenin önemine işaret eden, o gün yapılan duanın faziletli ve makbul olduğuna dair hadis-i şerifler vardır. Peygamber Efendimiz s.a.v., arefe günü vakfe görevini yaparken en çok şöyle dua ederdi: “Allahım, söylediğimiz ve söylediğimizden daha hayırlı olan hamd senindir. Namazlarım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm senin içindir. Dönüşüm yalnız sanadır. Bıraktıklarım yalnız senindir. Allahım, kabir azabından, göğsün vesveselerinden ve işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Rüzgârın (zamanın, hadiselerin) getirdiği hayırdan istiyor ve rüzgârın getirdiği âfetin şerrinden sana sığınıyorum.” (Tirmizî, Deavât 93)

Arefe günü kabir ziyaretinde okunacak dualar hangileri

Sünnete uygun ziyâret yapmak için abdest alınır. İki rekât namaz kılıp, sevabı meyyitin ruhuna gönderilir. Kabristana gelince, yer müsait ise, kıbleyi arkada bırakıp, meyyitin yüzüne karşı oturup selâm verilir. Ayak tarafında, ayakta durmak eftaldir. Kabre el, yüz sürülmez, öpülmez, mum yakılmaz, çaput bağlanmaz. Kabirde, Bekara suresinin başı ve sonu,Yasîn-i şerif suresi,Tebâreke,Tekâsür, ihlâs-ı şerif ve Fâtiha veya bilinen sûreler okunup meyyide hediye edilir.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki, “Bir müminin kabrini ziyâret ederken, Allahümme innî es'elüke-bi-hurmet-i Muhammed aleyhisselâm en lâ tü'azzibe hâzelmeyyit derse, o meyyitin azâbı kıyâmete kadar ref' olur(kaldırılır)”

Mezarlığa gelen bir kimse, ayakda, Esselâmü aleyküm, yâ Ehle dâr-il kavm-ilmü’minîn! İnnâ İnşâallahü an karîbin biküm lâhikûn der. Sonra, Besmele ile onbir İhlâs ve bir Fâtiha okur. Sonra, Allahümme rabbel-ecsâdilbâliyeh, vel-ızâmin nahire-tilletî harecet mineddünyâ ve hiye bike mü’minetün, edhıl aleyhâ revhan min indike ve selâmen minnî, duâsını okumalıdır.

Meleklerin dahi yazmaya takad getiremeyeceği dua

Her kim bu duayı 1 defa okursa, ne bir melek sevabını yazmaya takat getirebilir ne de bir başkası.

 

 

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 09:34
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