  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Arefe günü de dinlemedi! Ümit Özdağ'ın provokasyonuna yalanlama
Siyaset

Arefe günü de dinlemedi! Ümit Özdağ'ın provokasyonuna yalanlama

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Balıkesir'de gerçekleştirecekleri kongrenin vali ve belediye başkanı tarafından engellendiği iddiasında bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 00:47:00 - 2022-07-09 00:53:25
Arefe günü de dinlemedi! Ümit Özdağ'ın provokasyonuna yalanlama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de gerçekleştirecekleri kongrenin vali ve belediye başkanı tarafından engellendiğini öne sürdü. Özdağ'ın iddiasına bakan yardımcısından cevap geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Balıkesir'de gerçekleştirecekleri kongrenin vali ve belediye başkanı tarafından engellendiğini açıklamıştı. Ümit Özdağ'ın iddiaları İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy tarafından yalanlandı.

"Bundan ancak sen utanmazsın"

Kongre için dilekçenin bugün valiliğe verildiğini ve henüz cevap dahi yazılmadığını söyleyen Ersoy, "Bu mübarek arefe gününde böyle bir yalan ve iftirayı, ancak senin gibi bir yalan propaganda uzmanı yapabilir ve bundan ancak sen utanmazsın." diyerek tepki gösterdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23