Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrasında bayram tatili günlerini açıkladı. Açıklamanın ardından pek arefe günü bankaların durumu merak kazandı. Peki, 19 Temmuz arefe günü bankalar açık olacak mı?

Arefe günü bankalar açık olacak mı?

Bankalar ve kargo şirketleri sadece resmi tatillerde kapalı oluyor. İdari iznin uygulanacağı 19 Temmuz Pazartesi günü kargolar ve bankalar öğlene kadar açık olacak.

Bayram tatili ne zaman bitecek?

Bayram tatilinin 9 gün olacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan "Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor. Bayram tatili vesilesiyle yola çıkacak tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini, kazalara karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum" dedi. 19 Temmuz Pazartesi günü arife nedeniyle yarım gün tatildi. Erdoğan, o gün de çalışanların idari izinli sayılacağını söyledi. Böylece 16 Temmuz akşamından 25 Temmuz'a kadar resmi tatil ilan edildi.