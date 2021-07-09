Arefe günü ayın kaçına geliyor? Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
Arefe günü resmi tatil olup olmadığı yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber konu bir kez daha gündeme geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar aramalarında Arefe günü ne zaman, resmi tatil mi? Arefe günü ayın kaçında? gibi sorular merak kazandı. Peki, Arefe günü ayın kaçına geliyor? Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
Arefe günü Ramazan ve Kurban bayramlarının ortak dini günleri arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın arefe gününde oruç tutup tutmama konusu tartışılıyor. İşte, 2021 Kurban Bayramı arefesi hakkında bilgi...
Kurban Bayramı arefesi hangi gün?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
Arefe günü tatil mi?
Dini günler takviminde yer alan bilgilere göre 19 Temmuz 2021 Pazartesi günü Kurban Bayramı arifesi olacak. Arefe gününde öğleden sonra çalışanlar mesaiye tabi olacak. Arife günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle bu sistem uygulanacak.
Bayram tatilinin toplamda kaç gün olacağı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete sesleniş konuşmasında netleşecek. Tatil süresinin 9 güne çıkması beklenirken 16 Temmuz ve 15 Temmuz’la birleştirilmesi durumunda 11 günlük tatil süresi durumu da ortaya çıkabilir.