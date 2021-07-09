Arefe günü resmi tatil olup olmadığı yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile beraber konu bir kez daha gündeme geldi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar aramalarında Arefe günü ne zaman, resmi tatil mi? Arefe günü ayın kaçında? gibi sorular merak kazandı. Peki, Arefe günü ayın kaçına geliyor? Kurban Bayramı arefesi hangi gün?