Arefe günü acı haber! Akıma kapılan işçi öldü
Elazığ'ın Ağın ilçesinde Aksa Elektrik AŞ'ye bağlı olarak çalışan 38 yaşındaki Faik Polat adlı işçinin elektrik akımına kapılan hayatını kaybettiği bildirildi.20 Ağustos 2018 Pazartesi 18:35
Elazığ'ın Ağın ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Aksa Elektrik AŞ görevlisi Faik Polat (38), Akpınar Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için direğe çıktı. Çalışma esnasında akıma kapılan 3 çocuk babası Polat, olay yerinde yaşamını yitirdi. Direkte asılı kalan Polat’ın cesedi, itfaiye ekiplerince indirildi.
Ceset otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.
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