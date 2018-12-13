



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de aleyhlerine yapılan hakem hatalarına gösterdikleri demokratik tepkiler sonrasında, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) kurulları tarafından ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz bırakıldıklarını belirtti.

Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün resmi yayın organlarından Galatasaray dergisindeki yazısında, "Sportif, mali ve idari olarak gelişimimizi sürdürdüğümüz süreçte, bariz hakem hatalarına karşı gösterdiğimiz demokratik tepkilerin devamında, federasyon kurulları tarafından ardı arkası kesilmeyen cezalara maruz bırakıldık." ifadelerini kullandı.

Attıkları her adım öncesinde hem camianın akil insanlarıyla hem de yönetim kurulunda gereken değerlendirmeleri yaptıklarını aktaran Cengiz, "Haklı olarak gösterdiğimiz reaksiyonların zamanlaması ve içeriği konusunda en küçük ayrıntıyı dahi göz önünde tuttuk. Asıl olarak bu süreç bizlere şunu göstermiştir, mali yapısı daha da güçlenen Galatasaray, bu ülkenin en büyük sivil toplum kuruluşudur. İnsanlık tarihinin çok da sevimli olmayan geleneklerinden, meyve veren ağacın taşlandığı gerçeğinden de hareket ederek, açıklamalarımızı dahi belli bir kalıba sıkıştırma suretiyle değersizleştirme çabalarına kadar her şeyin, 'Galatasaray'ın nasıl önünü keseriz?' önermesinde saklı olduğunun farkındayız." şeklinde görüş belirtti.





- "Galatasaray, pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüz değildir"





Galatasaray'ın Türkiye ile ilgili yurt dışında en bilinen kavram olduğuna değinen sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"113 yılı aşkın süredir, bu toprakların en değerli kurumu olan ve ülke sınırlarından dışarı çıkıldığı anda bu vatana dair akla gelen birkaç kavramdan biri olan Galatasaray, ne pusu kültürünün esareti olacak kadar güçsüzdür ne de esecek bir yelin kaldırdığı tozdan etkilenecektir. Şu iyi bilinmelidir ki bizler, genel kurulumuzun verdiği yetki doğrultusunda ve Galatasaraylılığın gereği olarak, en başından bu yana hassasiyetle, camiamızın haklarını en doğru yolla savunmaktayız. Attığımız her adımın farkında olarak ilerlemekteyiz. Kendimizi savunmaktan da öte, gerçekleri göz önüne sermenin peşindeyiz. Bize yardımcı olacak olan tek şey şu aşamada gerçeklerdir. Stefan Zweig muhteşem eseri Satranç'ta yeryüzündeki en büyük kötülükleri tasvir ederken, tüm olumsuzlukların kaynağının, sadece vahşet ve kötü niyet olmadığından dem vurur ve kişilerin kendi içindeki yenemedikleri zayıflıkları olduğunu söyler. Galatasaray karşısındayken, yarışma duygusu içinde daha başarılı olma kaygısına anlam verebiliriz. Fakat bu kaygı ile yaşayanlar, kendi içlerinde yenemedikleri zayıflıklarını örtmenin yolunun, 'En tepedekini nasıl durdururuz?' sorusunun peşine düşerek gerçekleşeceğine inanmaktadırlar."





- "Zor, her zaman olduğu gibi bir kez daha oyunu bozacaktır"





Mustafa Cengiz, Galatasaray'ın mali yapısıyla yükselişe geçtiğini vurguladı.

Göreve geldiklerinden bu yana icraatlarından dolayı 7 milyon lira artı verdiklerini belirten Cengiz, "Zor, her zaman olduğu gibi bir kez daha oyunu bozacaktır. Bugün onların karşısında mali yapısıyla da yükselişe geçmiş bir Galatasaray vardır. Zor koşullar altındaki bir ekonomik süreçte, kaynakların doğru kullanımıyla, göreve geldiğimiz günden bu yana 7 milyon lira artı veren finansal yapıya ulaştık. Galatasaray'ın finansal büyüklüğü karşısında bu oranın yeterli olmadığı düşünülebilir. Lakin bu süreç, yıllardır geleceğe ertelediğimiz iyi günlerin çok da uzakta olmadığı gerçeğini gözler önüne sermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Cengiz, Galatasaray'ın hedefinin uluslararası başarı olduğuna dikkati çekerek, yazısını şöyle tamamladı:

"Ekonomisi daha sağlıklı duruma gelmekte olan Galatasaray, sadece Türkiye'de yakalayacağı başarılarla yetinemez. Her zaman ifade ettiğim gibi tarihimizden aldığımız ilham bizi Avrupa'da kazanılacak başarılarla müttefik kılmıştır. O yüzden Galatasaray'ın hedefi, sadece yerel lig mücadelesi değil, Avrupa'da başarılı olmaktır. Bu noktada camiamızdan ve taraftarımızdan isteğim, her alanda mücadele eden sporcularımıza her zamankinden daha çok destek olma gerekliliğidir. Bir kez daha, bu arma ve bu renkler altında kenetlenerek başaracağız. Çünkü biz Galatasaray'ız."



