  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Pompeii'de kaşifler dünyaya ilanı yaptı! Keşif yapıldı: İlk defa ev ve dükkanlara ait bir evin içinde siyasi slogan bulundu

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Meteoroloji o bölgeleri böyle uyardı! Bölgeye kuvvetli sağanak yağış geliyor, hemen önlem alın! MGM hava durumu tahmini

ABD'den Türkiye'ye F-16 satışına ilişkin itiraf! "Zaman daralıyor"

Cihat Yaycı Paşa'dan skandal rapor için çağrı!

PKK/KCK-PYD/YPG'nin istihbarat kurumu SEL'in hedefinde Türkiye var: PKK, örgütle ideolojik bağı olmayan kişileri kullanıyor

Merkez Bankası'ndan son dakika enflasyon açıklaması!

Ramazan Kurtoğlu uyardı: Küresel kasırga geliyor, eviniz varsa hemen satın oradan ev alın

Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Ermenistan, Putin'e UCM ile gol attı: Putin, Ermenistan'ı ziyaret ederse tutuklanabilir
Yerel Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu heyelandan dolayı trafiğe kapandı
Yerel

Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu heyelandan dolayı trafiğe kapandı

Yeniakit Publisher
2023-10-03 22:51:00 -
Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu heyelandan dolayı trafiğe kapandı

Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nun 11. kilometresi şiddetli yağışlarla beraber meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Trafiğe kapanan yol, 1 saatlik çalışmanın ardından tekrar açıldı.

Rize’de akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmurlar heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nda yağmurlarla beraber yumuşayan toprak kaydı. Meydana gelen heyelandan ötürü gelen toprak ve ağaçlardan dolayı yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrardan trafiğe açtı.

Mahsur kalan araç kurtarıldı

Rize merkeze bağlı Salarha Beldesi’nde ise derenin taşması sonucunda karayolu göle döndü. Yoldan akan su nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bir anda gelen suyun ortasında kalan bir araç ise hareket edemeyince imdadına karayolları ekipleri yetişti.

İçerisinde yabancı uyruklu anne ve çocuk olduğu öğrenilen araç önce güvenli bir bölgeye alındı, sonra iş makineleri yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23