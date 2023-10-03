Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu heyelandan dolayı trafiğe kapandı

Rize’de akşam saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağmurlar heyelanlara neden oldu. Ardeşen-Çamlıhemşin Karayolu'nda yağmurlarla beraber yumuşayan toprak kaydı. Meydana gelen heyelandan ötürü gelen toprak ve ağaçlardan dolayı yol trafiğe kapandı. Kapanan yol için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yolu tekrardan trafiğe açtı.

Mahsur kalan araç kurtarıldı

Rize merkeze bağlı Salarha Beldesi’nde ise derenin taşması sonucunda karayolu göle döndü. Yoldan akan su nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bir anda gelen suyun ortasında kalan bir araç ise hareket edemeyince imdadına karayolları ekipleri yetişti.

İçerisinde yabancı uyruklu anne ve çocuk olduğu öğrenilen araç önce güvenli bir bölgeye alındı, sonra iş makineleri yardımı ile bulunduğu yerden çıkarıldı.