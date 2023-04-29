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Spor Arda'nın teknik adamlığı futbolculuğuna hiç benzemiyor! Türkiye'de futbolda bunu da O üretti...
Spor

Arda'nın teknik adamlığı futbolculuğuna hiç benzemiyor! Türkiye'de futbolda bunu da O üretti...

Yeniakit Publisher
2023-04-29 19:25:00 -
Arda'nın teknik adamlığı futbolculuğuna hiç benzemiyor! Türkiye'de futbolda bunu da O üretti...

Arda Turan teknik direktörlük kariyeri pek de istediği gibi başlamadı. Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine start veren Turan, takımın başına çıktığı üçüncü maçında da galip gelemedi.

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyeri pek de istediği gibi başlamadı. Eyüpspor ile teknik direktörlük kariyerine start veren Turan, takımın başına çıktığı üçüncü maçında da galip gelemedi.

Spor Toto 1. Ligde heyecan 35. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor deplasmanda Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadı'nda oynana mücadele başladığı skorla golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Alınan bu sonuçla Arda Turan Eyüpspor'un başında çıktığı 3. maçında da galip gelemedi. Arda Turan ilk maçında Göztepe'ye 1-0 mağlup olurken, ikinci maçında Pendikspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Eyüpspor, aldığı 1 puanla puanını 59'a yükselterek 3. sıraya yerleşti. Puanını 38'e yükselten Tuzlaspor ise 12. sırada kendine yer buldu.
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Gelecek hafta Eyüpspor, Boluspor'a konuk olacak. Tuzlaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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