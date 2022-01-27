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Yaşam Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli!
Yaşam

Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli!

Yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Ardahan'da görüş mesafesinin azalması nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 16:08:00 -
Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli!

Ardahan’da etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor

Ardahan güney çevre yolunun Artvin ve Kars kavşağında kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Bölgede zaman zaman görüş mesafesi sıfıra kadar düşerken ekiplerin yolu açık tutmak için çalışması sürüyor.

Görüş mesafesi sıfıra kadar düşüyor

Gece başlayan kar yağışı ve şiddetli tipi etkisini artırarak sürüyor. Sürücülerin sık sık uyarıldığı bölgede görüş mesafesinin yer yer sıfıra kadar düştüğü bildirildi.

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