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Aktüel Ardahan'da telefon direğinde mahsur kalan kediyi AFAD ve elektrik ekibi kurtardı
Aktüel

Ardahan'da telefon direğinde mahsur kalan kediyi AFAD ve elektrik ekibi kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 10:49:15 -
Ardahan'da telefon direğinde mahsur kalan kediyi AFAD ve elektrik ekibi kurtardı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da telefon direğinde mahsur kalan kediyi Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve Aras Elektrik ekipleri kurtardı.

Merkeze bağlı Yalnızçam köyünde sokak köpeklerinden kaçan kedinin tırmandığı telefon direğinden inemediğini görenler, durumu AFAD'a bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, kediyi Aras Elekrike ait sepetli araç yardımıyla çıktıkları direkten indirdi.

Soğuk havada üşüyen kediyi ekipler bir süre sevdikten sonra doğal ortama bıraktı.


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