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Aktüel

Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-07-16 18:03:05 -
Ardahan'da şiddetli sağanak ve dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Akşam saatlerinde hızını artıran sağanak, kent merkezinde etkili oldu.

Ani yağış dolayısıyla Kongre ve Kazım Karabekir caddelerinde su birikintisi oluştu.

Bazı sürücüler su birikintileri nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çekerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

Şiddetli sağanak ve doludan korunmaya çalışan bazı vatandaşların ise ıslanmamak için çabası görüntülendi.

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