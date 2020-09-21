Ardahan'da sağanak etkili oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünün bugün için yaptığı uyarının ardından kentte öğleden sonra başlayan sağanak, etkisini arttırarak devam etti.

Ani yağış dolayısıyla Kaptanpaşa ve Karagöl mahallelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler ile yolda yürüyen vatandaşlar su birikintileri ve sağanak dolayısıyla zor anlar yaşadı.

Bazı vatandaşlar da binaların çatılarının altına girerek yağıştan korunmaya çalıştı.



