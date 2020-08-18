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Aktüel Ardahan'da otomobil bordüre çarptı: 4 yaralı
Aktüel

Ardahan'da otomobil bordüre çarptı: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-18 22:30:03 -
Ardahan'da otomobil bordüre çarptı: 4 yaralı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Abdullah Özden idaresindeki 01 AFE 068 plakalı otomobil, Ardahan-Kars kara yolunun Çamlıçatak mevkisinde önce yol kenarındaki bordüre, ardından elektrik direğine çarptı.

Kazada, askeri personel oldukları belirlenen sürücü Özden ile Hüseyin Özayaş, Yaşar Coşkun ve Enes Aykırıcı yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


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