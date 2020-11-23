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Aktüel Ardahan'da Mehmetçik karla kaplanan doğada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı
Aktüel

Ardahan'da Mehmetçik karla kaplanan doğada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 16:00:49 -
Ardahan'da Mehmetçik karla kaplanan doğada yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da jandarma ve doğa koruma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlileri, bir süre önce etkili olan karın doğayı beyaza bürümesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla insanların sokağa çıkıp yem bırakamaması nedeniyle aç kalan hayvanlar için harekete geçti.

Bu çerçevede kırsal alana giden ekipler, sokak hayvanları için doğaya yem ve mama bırakma kararı aldı.

Ekipler, karar doğrultusunda il merkezine bağlı Çamlıçatak köyünün yanı sıra Hanak ilçesine bağlı Çayağzı, Baştoklu köyleri ile Damal ilçesine bağlı Eskikılıç ve İkizdere köylerinde sokak hayvanları için doğaya yem ve mama dağıttı.

Yetkililer, yörede yağan karın, doğal yaşamı etkilediğine işaret ederek, sokak hayvanları için bu tür çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

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