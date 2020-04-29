  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahan'da kurtlar meradaki 4 büyükbaş hayvanı telef etti

2020-04-29 14:05:42 -
Ardahan'da kurtlar meradaki 4 büyükbaş hayvanı telef etti

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da meraya inen kurtlar, büyükbaş hayvanlardan 4'ünü telef etti, 2'sini yaraladı.

Merkeze bağlı Köprücük köyü merasında Sefer Deli'ye ait büyükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı.

Kurtlar hayvanlardan 4'ünü telef etti, 2'sini de yaraladı. Kurtların saldırısı, olay sonrası meraya giden vatandaşlarca fark edildi.

Köprücük Muhtarı Ayhan Tahiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üzücü bir olayla karşılaştıklarını belirterek, "Sefer amcamız o saatte dışarı çıkmamış. Kimsenin olmayışını fırsat bilen kurtlar hayvanlara saldırmış." dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı