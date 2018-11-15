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Ardahan'da karı fırsat bilen sokağa çıktı

İki gündür devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaz büründü.

15 Kasım 2018 Perşembe 08:55
Ardahan'da karı fırsat bilen sokağa çıktı

Kar yağışı sonrası Ardahan şehir merkezi kartpostallık görüntülere sahne oldu. Gençler karlı havayı fırsata çevirerek kartopu oynadı. Ardahan’da her zaman kışa hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Muhammet Kılıç, ’’Sabah güneş, akşam kar ve tipi, burası böyle işte. Şu anda yollar kapalı ve inşallah yarın yollar açık olur.’’ dedi. 

İl genelinde akşam üzeri etkili olan kar ve tipi nedeniyle Ardahan-Artvin ve Ardahan-Posof karayollarında ulaşımda aksamalar meydana geldi. Maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı karayolunda, karayolları ekipleri tuzlama ve kar küreme çalışması gerçekleştirdi. 

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 08:55
  1. Ardahan
  2. Artvin
  3. Kar yağışı

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