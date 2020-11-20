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Aktüel Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor
Aktüel

Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:15:56 -
Ardahan'da kar ve sis ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan kar ve sis, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentin Karadeniz ile bağlantısının sağlandığı Ardahan-Şavşat kara yolundaki Sahara Geçidi'nde, etkisini göstermeye başlayan kar ve sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, yolda güçlükle ilerledi.

Yolun Ardahan-Artvin il sınırındaki mevkisinde kar yağışının yanı sıra yoğunlaşan sis, görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.

Karayolları ekipleri, kar yağışının bölgede etkisini artırdığını, söz konusu yolu kullanacak sürücülerin tedbirli olması gerektiğini bildirdi.


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