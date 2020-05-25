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Aktüel

Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Göle ilçesinde fırtına yüzünden çatıdan düşen bir kişi öldü, sağanak sebebiyle bazı evleri su bastı

Yeniakit Publisher
2020-05-25 17:02:19 -
Ardahan'da etkili olan fırtına ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde etkili olan fırtına yüzünden çatıdan düşen bir kişi hayatını kaybetti.

İlçenin Dereyolu köyünde oturan Seçkin Çetinkaya (54) fırtınada hasar gören evinin çatısını onarmak için çatıya çıktı.

Etkisini sürdüren fırtınada dengesini kaybederek zemine düşen Çetinkaya, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Ambulansla Ardahan Devlet Hastanesine kaldırılan Çetinkaya, tmüdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İlçenin Tahtakıran köyünde ise iki gündür aralıklı olarak etkili olan sağanak sebebiyle köyün içinden geçen dere taştı.

Taşkın sebebiyle bazı evlerin zemin katlarını su bastı, bazı tarım arazileri de sular altında kaldı.

Bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.


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