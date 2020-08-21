Ardahan'da bir köydeki karantina sona erdirildi
ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesi Dirsekkaya köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdirildi.
Çıldır Kaymakamlığında yapılan Kovid-19 tedbirleri konulu toplantıda, bazı kararlar alındı.
Toplantıda, ilçede 7 Ağustos'tan itibaren karantinaya alınan Dirsekkaya köyündeki filyasyon çalışmalarının tamamlandığı, pozitif vakaların temaslılarına yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.
Bunun üzerine köydeki karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı.