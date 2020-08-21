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Aktüel Ardahan'da bir köydeki karantina sona erdirildi
Aktüel

Ardahan'da bir köydeki karantina sona erdirildi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 16:03:11 -
Ardahan'da bir köydeki karantina sona erdirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesi Dirsekkaya köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina uygulaması sona erdirildi.

Çıldır Kaymakamlığında yapılan Kovid-19 tedbirleri konulu toplantıda, bazı kararlar alındı.

Toplantıda, ilçede 7 Ağustos'tan itibaren karantinaya alınan Dirsekkaya köyündeki filyasyon çalışmalarının tamamlandığı, pozitif vakaların temaslılarına yapılan test sonuçlarının negatif çıktığı belirtildi.

Bunun üzerine köydeki karantina uygulamasının kaldırılması kararlaştırıldı.


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