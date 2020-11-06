Ardahan'da bir kişi hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla tutuklandı
ARDAHAN (AA) - Ardahan'da hayvan hırsızlığına karıştığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Göle ilçesine bağlı Kayaaltı köyünde besicilik yapan Sinan A, köyün kırsalında otlayan bir büyükbaş hayvanının çalınması üzerine durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, çalıntı büyükbaş hayvan il merkezinde oturan İsmet H'nin ahırında bulundu.
Gözaltına alınan İsmet H, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "hayvan hırsızlığı yapma" suçundan tutuklandı.
Çalınan büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi.