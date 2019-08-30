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Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:10
Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı

Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.


Zafer Bayramı’nın 97’inci yıl dönümü kutlamaları Ardahan Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Ardahan Belediyesince Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Daha sonra Vali Mustafa Masatlı ve il protokolü tarihi Kongre Binasında 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle kutlamaları kabul etti. Kutlama programı Kongre caddesi üzerinde devam etti.


Askeri ve öğrencilerin geçişiyle devam eden kutlamalarda, Ardahan Halk Oyunları ekibinin gösterisi ile şiirlerin okunması törene renk kattı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Muhabere Yüzbaşı Ahmet Volkan İnce, bugünün tarihte önemine değinerek, kutlamanın gururunu yaşadıklarını ifade ederek, ’’97 yıl önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yaktığı zafer ateşinin yalnızca Türklere değil, dünyada esaret altında bulunan bütün ülkelere ışık oldu.’’


Yüzbaşı İnce, Türk milletinin vazifesinin, Atatürk ve silah arkadaşlarının emaneti Türkiye Cumhuriyetinin temel değerlerini, birlik ve beraberliğini korumak ve yaşatmak olduğunu kaydetti.


Tören sonrası Vali Masatlı, görevlileri tebrik etti.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:10
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