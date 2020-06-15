  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Ardahan ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:32:08 -
Ardahan ve ilçelerinde maske takma zorunluluğu getirildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan merkezi ve ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirildi.

Vali Mustafa Masatlı, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin oy birliğiyle Kovid-19 kapsamında bazı ek tedbir kararları aldığını söyledi.

Bugünden itibaren merkez ve 5 ilçede zorunlu hallerde evlerinden dışarıya çıkacak vatandaşların, kendileri ve diğer vatandaşların sağlığı için maske kullanmalarının zorunlu hale getirildiğini ifade eden Masatlı, "Ardahan'da dış kaynaklı olarak vaka sayısında artışlar oldu. Bizde aslında vaka sayısı son derece düşüktü. Başka illerden gelenlerden dolayı artış oldu. Örneğin 3 vakamız varken şu an bu sayı 18'e yükseldi. Biz de bunun daha da artmaması için bu ve benzeri bazı tedbirler aldık. Amacımız ilimizi vakada sıfır noktaya düşürmektir." diye konuştu.

Masatlı, herkesin tedbirlere uymasını istedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı