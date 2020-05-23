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Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kısıtlama tedbirlerini denetledi

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:02:07 -
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kısıtlama tedbirlerini denetledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, kentte yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan kısıtlama tedbirlerini denetledi.

Masatlı, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ile tedbirlerin yoğunlaştığı Kongre Caddesi, Milli Egemenlik Parkı, Ardahan-Artvin yolu ile Ardahan-Kars yolu kavşaklarını ziyaret etti.

Burada görevlilerle selamlaşan Masatlı, tedbirlerin vatandaşın sağlığı ve güvenliği için alındığını belirterek güvenlik güçlerine çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Masatlı, denetimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününü il genelinde sorunsuz geçirdiklerini söyledi. Tedbirlerin ve uygulamaların salgınla başa çıkmak için alındığını ifade eden Masatlı, şunları kaydetti:

"Bu tedbirler doğrultusunda gösterilen gayret ve çabalarımızın tamamı vatandaşımızın sağlığı için. Bugüne kadar ülke olarak başarılı bir şekilde mücadelemizi sürdürdük. İnşallah bundan sonrada böyle olacak. Devlet millet iş birliğinde baş etmediğimiz bir konu olmadı. Bugün de bu süreçte şükürler olsun bu iş birliğini gördük. İnşallah bu çalışmalarımızın meyvesini en kısa sürede almış olacağız."

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