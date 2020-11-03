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Aktüel Ardahan Valisi Hüseyin Öner Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki sezon hazırlıklarını inceledi
Aktüel

Ardahan Valisi Hüseyin Öner Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki sezon hazırlıklarını inceledi

Yeniakit Publisher
2020-11-03 14:13:42 -
Ardahan Valisi Hüseyin Öner Yalnızçam Kayak Merkezi'ndeki sezon hazırlıklarını inceledi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon öncesinde yapılan hazırlık çalışmalarını inceledi.

Kayak merkezine gelen Öner, pistler başta olmak üzere telesiyej hattında yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Vali Öner, burada yaptığı konuşmada, Yalnızçam'ın bölge turizmi için son derce önemli olduğunu söyledi.

Yalnızçam'a yapılan her yatırımIN bölge turizmine yapıldığını dile getiren Öner, "Sezon öncesi kayak merkezimizde yapılan çalışmaları yerinde inceleme şansımız oldu. Ayrıca burada yapımı devam eden kafeterya, kayak odaları ve işyerlerinin yer alacağı günübirlik tesis inşaatının çalışmalarını gördük. Gayretlerimiz bölgemizin turizmde payına düşeni almasıdır. Bu açıdan Yalnazçam bizim için son derece önemli bir potansiyele sahip." dedi.

Öner, kayak merkezinde gerçekleştirilen her çalışmanın bizzat takipçisi olduğunu da sözlerine ekledi.

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