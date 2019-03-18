Ardahan-Şavşat kara yolu açıldı!
Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu ulaşıma yeniden açıldı.18 Mart 2019 Pazartesi 10:07
Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan'ıArtvin'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.
Karayolları ekipleri, dün akşam saatlerinde yoğun tipiden dolayı görüş mesafesinin düşmesi sonucu ulaşıma kapatılan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahar mevkinde karla mücadele çalışmasına devam etti.
Bu sabah erken saatlerde başlatılan çalışmanın ardından kara yolu ulaşıma açıldı.
Kara yolunda yoğun tipinin oluşturduğu buzlanmadan dolayı sürücülerin zincir takmaları istendi.
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