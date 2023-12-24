  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme buzlanma kazası
Yerel

Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme buzlanma kazası

Yeniakit Publisher
2023-12-24 10:53:00 -
Ardahan-Kars kara yolunda zincirleme buzlanma kazası

Ardahan-Kars kara yolunda kar, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, 8 araç birbirine girdi. Kapanan yol, 4 saat süren çalışma ile ulaşıma açıldı.

​Kentte dün akşam saatlerinde kar yağışı ve tipi etkili oldu. Ardahan-Kars kara yolu Taşlıdere köyü mevkisinde buzlanma nedeniyle TIR'lar kaydı, yol ulaşıma kapandı. 8 ağır tonajlı aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye jandarma, Karayolları ve AFAD ekipleri, sevk edildi. 4 saat süren çalışmaların ardından araçlar kaldırılarak yol, yeniden ulaşıma açıldı. 

Sakarya’daki kazada babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı
Sakarya’daki kazada babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı

Yerel

Sakarya’daki kazada babaanne ve 8 aylık torunu yaralandı

Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı
Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

Yerel
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Üsküdar'da alkollü sürücü kaza yapınca çekim yapan basın mensuplarına saldırdı

En çok kaza yapan otomobiller belli oldu! Otomobil almadan önce bu listeyi mutlaka kontrol edin
En çok kaza yapan otomobiller belli oldu! Otomobil almadan önce bu listeyi mutlaka kontrol edin

Otomotiv

En çok kaza yapan otomobiller belli oldu! Otomobil almadan önce bu listeyi mutlaka kontrol edin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23