  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

O hava yolu şirketinden tepki çekecek karar: Kilolu yolculara çifte koltuk ücreti!

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Cadılar Bayramı adı altında tahrik! Aklını kiraya verenlerden bira şişeleriyle haç

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

300 bin liranız varsa bu arabaları alabilirsiniz! Uzmanlara göre “Fırsat aracı”

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye’nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz’de önemli adım
Spor Arda ve Kenan’a büyük onur!
Spor

Arda ve Kenan’a büyük onur!

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Arda ve Kenan’a büyük onur!

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildiğini açıkladı.

TÜRKİYE Futbol Federasyonu, milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildiğini açıkladı.

Açıklamada, "İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen A Millî futbolcumuz Arda Güler ve İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden A Millî oyuncumuz Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi" dendi.

10 ARALIK'TA AÇIKLANACAK

Açıklamanın devamında, "Arda Güler, IFFHS'nin 1987 senesinden beri geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" ve "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" olmak üzere iki kategoride birden adaylar arasında yer alırken, Kenan Yıldız ise "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde ödüle aday gösterildi. Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak" ifadeleri kullanıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha adını yazdırdı
2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha adını yazdırdı

Spor

2026 FIFA Dünya Kupası'na 6 ülke daha adını yazdırdı

A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması yükseldi
A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması yükseldi

Spor

A Milli Futbol Takımı’nın FIFA sıralaması yükseldi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23