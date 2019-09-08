Arda Turan'dan Volkan Demirel'e: Sana karşı oynamak... Başakşehir'in yıldızı Arda, Fenerbahçe'de teknik heyete dahil olan Volkan Demirel için paylaşımda bulundu.

Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan, futbolu bırakan ve Fenerbahçe'de teknik heyette göreve başlayan Volkan Demirel için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Arda Turan, Volkan Demirel'e "Benim için eşsiz rakiplerden biriydin" şeklinde övgüde bulundu. Yapılan paylaşımda "Seninle aynı milli formayı paylaşmak, sana karşı oynamak bir sürü güzel duyguyu yaşattı. Benim için eşsiz rakiplerden biriydin. Bundan sonraki hayatında ailenle birlikte sağlık ve mutluluk diliyorum." ifadeleri yer aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.