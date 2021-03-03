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Spor Arda Turan'dan tepki: Bırakın bu işleri
Spor

Arda Turan'dan tepki: Bırakın bu işleri

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada hakemleri eleştirerek, "Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 22:09:00 -
Arda Turan'dan tepki: Bırakın bu işleri

Galatasaray Kaptanı Arda Turan, 2-1 kaybettikleri Ankaragücü maçının ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Hakem kararlarını eleştiren Arda Turan, "Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri mutlaka çıkar. Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa, biz buna da razıyız." dedi.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Rakibimizi tebrik ediyorum. Konu bize gelince üzgünüz, taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan takım, bundan sonra da gelecektir. Söylemek istediğim bir şey var, kelimeleri doğru seçmek zorundayım çünkü farklı bir yargı sistemi var."

"Marcao'nun eli değince penaltı, Donk'a Kadıköy'de dirsek vurunca penaltı değil. Onyekuru'ya Alanya'da penaltı değil diyor, bakıyorsun darbe var. Diagne kırmızı görüyor topa dokunup, Arda'cığım tehlikeli diyor, Luyindama'ya olunca yeterince tehlikeli değil deniyor."

"Galatasaray'ın hakkını savunacak birileri her zaman çıkar, yönetim çıkar, kaptan çıkar, biz yetmezsek Fatih Terim çıkar. Ben ülkemde 16 maç kırmızı kart cezası gördüm, adalet üzerimden sağlanacaksa razıyım dedim."

"15-19 yaşındaki gençler için çalışmıyorsunuz, ülkenin geleceğini çöpe atıyorsunuz. Futbolun ne olduğunu bilmiyorsunuz, o seviyede değil %85'iniz. Bugün ayağımı uzatıyorum, ayağımdan elime top geliyor. Ayağımı elim kapalı kaldıramam, kaldırabilen akrobat olur."

"Biz orta yapınca top havadayken faul, rakip orta yapınca top auta gidince faul. Orada VAR var ya, o yüzden. Galatasaray yine ayağa kalkar, şampiyon olur ama adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz."

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