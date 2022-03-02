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Spor Arda Turan'dan sürpriz çıkış: Bana futbolu bıraktırdınız
Spor

Arda Turan'dan sürpriz çıkış: Bana futbolu bıraktırdınız

Galatasaray'da Arda Turan ile muhabirler arasında gerçekleştirilen kısa diyalog gülüşmelere neden oldu. Antrenmanda yanlarından geçerken muhabirlere takılan Turan, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:01:00 -
Arda Turan'dan sürpriz çıkış: Bana futbolu bıraktırdınız

Fatih Terim'le paylaştığı fotoğraf tartışma konusu olan Galatasaray'da Arda Turan, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanda basın mensuplarıyla kısa bir diyalog yaşadı.

"Bana futbolu bıraktırdınız"

Antrenman sırasında yanlarından geçtiği muhabirlere takılan deneyimli futbolcu, "Bana futbolu bıraktırdınız jübile yaptırdınız. Jübile yaparken onu da yanımda götüreceğim." ifadesini kullandı. Arda Turan, "Kimi götüreceksin kaptan?" şeklindeki soruya ise yanıt vermedi.

Sarı-kırmızılı takımla sözleşmesi bu sezon sona erecek Turan'ın futbol kariyerini bitireceği iddia edilmişti.

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