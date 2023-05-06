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Spor Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı
Spor

Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı

Yeniakit Publisher
2023-05-06 12:57:00 -
Arda Turan'dan Fatih Terim itirafı

Eyüpspor'un çalıştırıcısı Arda Turan, eski hocası Fatih Terim hakkında samimi açıklamalar yaptı.

1. Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, TRT Spor'a dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"Teknik direktörlük mü zor, yoksa futbolculuk mu?" sorusuna yanıt veren Turan, "Teknik direktörlük daha zor. Futbolcuyken kontrol tamamen kendi elinde. Teknik direktörlük bir takıma hizmet ediyorsun. Birazcık daha zor olsa da ikisinin de tatlı zorlukları var." dedi.

Turan şöyle konuştu:

"Çok şansımız var. İlk gün ne kadarsa hala o kadar. Takımıma güveniyorum. İyi oynuyorlar. Daha da iyi oynayacaklar. Benim için oyun gücü önemli. Tabi hayal ettiğimiz pas reaksiyon oyununu oynatmak için zaman ihtiyacımız var. Bu güzel araları play-off'a kadar iyi değerlendirmek istiyoruz."

"Tabii ki saha şartlar, taraftar futbolu çok etkiler. Ligimizde biraz bu anlamda eksiklik var. Onları çoğaltmamız lazım. İlk maçta Göztepe'ye kaybetmeme rağmen muhteşem bir seyirci vardı. Biraz futbola hizmet etmemiz gerektiğini düşünüyorum."
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"Bütün eski hocalarım tek tek arayıp tebrik ettiler. Fatih Terim ile daha sık konuşuyorum, fikirlerini alıyorum. Bizim için her zaman bir baba gibidir. Domenec Torrent'ten Simeone'ye kadar herkes yazdı. İyi gidiyor şimdilik. Skorlara çok takılmamak lazım. Oyun gücü önemli. Oyun gücü her şeyi değiştirir. Futbolu sevelim."

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