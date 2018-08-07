Arda Turan'a büyük şok: Kadroya alınmadı
Medipol Başakşehir'in UEFA'ya verdiği kadro belli oldu, Arda Turan listeye alınmadı07 Ağustos 2018 Salı 01:47
UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir, kadro listesini UEFA'ya gönderdi. Listede Arda Turan ve Mossoro'nun yer almaması dikkat çekti.
UEFA'YA BİLDİRİLEN KADRO:
Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Clichy
Epureanu
Chedjou
Da Costa
Uğur Uçar
Caiçara
Attamah
Edin Visca
Elia
İrfan
Soner
Mahmut
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Bajic
Adebayor
Napoleoni
Mevlüt
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