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Arda Turan'a büyük şok: Kadroya alınmadı

Medipol Başakşehir'in UEFA'ya verdiği kadro belli oldu, Arda Turan listeye alınmadı

07 Ağustos 2018 Salı 01:47
Arda Turan'a büyük şok: Kadroya alınmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Medipol Başakşehir, kadro listesini UEFA'ya gönderdi. Listede Arda Turan ve Mossoro'nun yer almaması dikkat çekti.

UEFA'YA BİLDİRİLEN KADRO:

Volkan Babacan

Mert Günok

Faruk Çakır

Clichy

Epureanu

Chedjou

Da Costa

Uğur Uçar

Caiçara

Attamah

Emre Belözoğlu

Edin Visca

Elia

İrfan

Soner

Mahmut

Milos Jojic

Kerim Frei

Gökhan İnler

Bajic

Adebayor

Napoleoni

Mevlüt

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 01:47
  1. Arda Turan

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