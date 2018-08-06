Arda Turan'a Başakşehir'den şok!
UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak temsilcimiz Başakşehir, ön eleme turunda karşılaşacağı Burnley maçının kadrosuna Arda Turan'ı almadı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:57
Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak. Temsilcilerimizin, bu turu geçmesi halinde Play-Off'ta karşılaşacakları takımlar kura ile netleşti.
Temsilcimiz Başakşehir, Burnley'i elemesi halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) maçının galibiyle eşleşecek.
ARDA TURAN AVRUPA KADROSUNDA YOK
Başakşehir'in yakın zamanda kadrosuna kattığı Arda Turan, kulübün Avrupa kadrosunda yer almadı.
İstanbul ekibinin kadrosu şu şekilde:
Volkan Babacan
Mert Günok
Faruk Çakır
Gael Clichy
Alexandru Epureanu
Aurelien Chedjou
Manuel da Costa
Uğur Uçar
Junior Caicara
Joseph Attamah
Edin Visca
Eljero Elia
İrfan Can Kahveci
Soner Aydoğdu
Mahmut Tekdemir
Milos Jojic
Kerim Frei
Gökhan İnler
Riad Bajic
Stefano Napoleoni
Mevlüt Erdinç
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