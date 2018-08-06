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Arda Turan'a Başakşehir'den şok!

UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak temsilcimiz Başakşehir, ön eleme turunda karşılaşacağı Burnley maçının kadrosuna Arda Turan'ı almadı.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:57
Arda Turan'a Başakşehir'den şok!

Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Medipol Başakşehir  İngiltere'den Burnley ile karşılaşacak. Temsilcilerimizin, bu turu geçmesi halinde Play-Off'ta karşılaşacakları takımlar kura ile netleşti.

Temsilcimiz Başakşehir, Burnley'i elemesi halinde Olympiakos (Yunanistan) - Luzern (İsviçre) maçının galibiyle eşleşecek.

ARDA TURAN AVRUPA KADROSUNDA YOK

Başakşehir'in yakın zamanda kadrosuna kattığı Arda Turan, kulübün Avrupa kadrosunda yer almadı.

İstanbul ekibinin kadrosu şu şekilde:

Volkan Babacan

Mert Günok

Faruk Çakır

Gael Clichy

Alexandru Epureanu

Aurelien Chedjou

Manuel da Costa

Uğur Uçar

Junior Caicara

Joseph Attamah

Emre Belözoğlu

Edin Visca

Eljero Elia

İrfan Can Kahveci

Soner Aydoğdu

Mahmut Tekdemir

Milos Jojic

Kerim Frei

Gökhan İnler

Riad Bajic

Emmanuel Adebayor

Stefano Napoleoni

Mevlüt Erdinç

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 15:57
  1. İstanbul
  2. İngiltere
  3. Başakşehir
  4. Avrupa
  5. İsviçre
  6. Yunanistan
  7. Arda Turan
  8. Emre Belözoğlu

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  • ÖzkanÖzkan1 sa önce
    Havali maci bozan biri!! Hayal dünyasinda yasiYo!!!
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