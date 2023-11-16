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Spor Arda Turan yine spor tarihine geçti! İşte rekoru..
Spor

Arda Turan yine spor tarihine geçti! İşte rekoru..

Yeniakit Publisher
2023-11-16 22:14:00 -
Arda Turan yine spor tarihine geçti! İşte rekoru..

1'inci Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF) akreditasyon talimatlarına uymadığı gerekçesiyle 12 haftada 5 kez Profesyonel PFDK'ya sevk edildi.

1'inci Lig'in ilk haftasında deplasmanda Ankara Keçiörengücü'ne konuk olunan karşılaşmada, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, talimatlara aykırılık nedeniyle ilk ihtarını, yazılı olarak aldı.

İLK CEZA 6'NCI HAFTANIN ARDINDAN

Arda Turan, ilk cezasını ise 6'ncı haftada oynanan Ümraniyespor maçının ardından aldı. Akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna takmayan genç teknik adam, ikinci kural ihlalinin ardından 19 bin 500 TL para cezası ile cezalandırıldı.

Arda Turan, bir hafta sonra oynadıkları Sakaryaspor mücadelesinin ardından da yine aynı sebeple ceza aldı. Deplasmanda oynanan Sakaryaspor mücadelesinde akreditasyon kartını görünür şekilde takmayan Arda Turan, yine 19 bin 500 TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

3'ÜNCÜ İHLALİN ARDINDAN CEZA ARTIYOR
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aldığı cezalardan uslanmayan ve kural ihlaline adeta kasıtlı olarak devam eden genç teknik adam, 8'inci haftada oynanan Bodrum FK mücadelesinin ardından da aynı sebeple PFDK'ya sevk edildi. Arda Turan, bu sevkin ardından 29 bin 250 TL para cezası aldı.

Genç teknik adam, ceza yedikçe kural ihlaline devam etti. 1'inci Lig'in 10'uncu haftasında Eyüpspor'un Bandırmaspor'u konuk ettiği karşılaşmada akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmayan Arda Turan, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. PFDK, bu sevkin ardından Arda Turan'a 39 bin TL para cezası verdi.

12 haftada 5'inci kez kural ihlali yapan Arda Turan, sadece akreditasyon talimatlarına aykırı davranmaktan 107 bin 250 TL ceza yiyen ilk teknik adam olarak Türk spor tarihine geçti.

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