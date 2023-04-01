Arda Turan teknik direktör oluyor! O Süper Lig ekibi imzayı attırıyor

Arda Turan, son olarak Galatasaray forması giymiş ve futbola veda etmişti. Kariyeri boyunca Galatasaray, Başakşehir, Atletico Madrid ve Barcelona gibi takımlarda oynayan Arda Turan, futbolculuk kariyerini bitirdikten sonra teknik direktörlüğe adım atmaya hazırlanıyor. Eski milli futbolcu, uzun süredir antrenörlük gelişimini sürdürürken son olarak Süper Lig ekibiyle anıldı. İşte haberin ayrıntıları...

Manisaspor'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Galatasaray'a geri dönen ve formasını bir daha bırakmayan Arda Turan, futbolculuk kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadı.

Galatasaray'dan tam 13 milyon Euro'ya Atletico Madrid'e transfer olan Turan, kulüp tarihine geçmiş ve yeni takımında da Avrupa'da isim yapmıştı.

Daha sonra Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birisi olan Barcelona'ya da transfer olan Arda Turan, Avrupa Ligi ve Süper Kupa gibi önemli kupaları kaldırdı.

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Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Türkiye'ye geri dönen Arda Turan, son olarak geçtiğimiz sezon Galatasaray formasını giydikten kısa süre sonra futbolu bırakmıştı.

Eski milli futbolcu, futbolun içinde kalmaya devam ederek teknik direktörlük yapmak istiyor.

Milli maç öncesi ödül almıştı

A Milli Futbol Takımı'nın eski kaptanlarından Arda Turan, Hırvatistan ile oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri karşılaşması öncesinde, milli formayı 100 kez giyen futbolcular arasında bulunması sebebiyle ödüllendirilmişti.

Yeni takımı belli oluyor

Teknik adamlık yapma istediğini ve bu yönde çok emek verdiğini sık sık belirten Arda Turan için Kasımpaşa ihtimali gündeme geldi.

Süper Lig ekibi, henüz birkaç gün önce Selçuk İnan ile yollarını ayırmış ve Serkan Reçber önderliğinde yeni hoca arayışlarına başlamıştı.

Selçuk İnan'ın ilk hocalık deneyimini edindiği yer olan Kasımpaşa, Arda Turan için de büyük bir ihtimal haline gelmiş durumda.

Süper Lig'de kalmak isteyen İstanbul ekibi, Arda konusunda özel çalışmalar yapıyor.

Her fırsatta teknik adamlık isteğini dile getiren Arda Turan, bu yönde hazırlıklar yaptığını da belirtmişti. Son olarak ise Ümit Milli Takım ile anılan Arda, henüz bir yere imza atmış değil. (Akşam)

Süper Lig'de topladığı 26 puan ile 13. sırada yer alan Kasımpaşa, küme potasından uzaklaşmak ve kendini garantiye almak istiyor.

Bu hedef doğrultusunda bir teknik adam seçmek ve önümüzdeki sezon için de aynı hoca ile çalışmaya devam etmek isteyen İstanbul ekibi, yoğun bir fizibilite sürecinde.