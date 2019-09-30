Arda Turan maçı tribünden izledi! Sonuca üzüldü Başakşehir'in yıldız oyuncusu Arda Turan, kardeşinin başkan olduğu Altıntepsispor'un maçını tribünden takip etti.

Medipol Başakşehir’in milli futbolcusu Arda Turan, kardeşi Okan Turan’ın başkanlığını yaptığı Altıntepsispor’un lig maçını tribünden takip etti. İstanbul Süper Amatör Lig 2. Grup’ta ilk hafta maçında Bayrampaşa Altıntepsispor, Nişantaşıspor’a konuk oldu. Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı’ndaki maçı izleyenler arasında Arda Turan da vardı. Turan maçı Altıntepsispor Kulübü başkanı olan kardeşi Okan Turan ve aynı kulübün bir önceki başkanı olan babası Adnan Turan ile birlikte takip etti. Alt yapısından yetiştiği kulübünün maçını heyecanla takip eden Turan, Altıntepsi’nin 3-1 kaybettiği karşılaşma sonrası stattan üzgün ayrıldı. Maçın 1. dakikasında Okan Akgül’le öne geçen Altıntepsi, 18’de Furkan Kalafatçı, 65’te Alaaddin Kara ve 90+2’de Sercan Uzsoy’un attığı gollere engel olamadı.

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