Arda o soruya cevap verdi! "İçimde yaradır bu..."

İzlanda maçından çıkarken gülmesiyle ilgili Arda Turan, "İçimde yaradır bu. İzlanda'yı yendiğimizde ne kadar ağladığımı hatırlıyorlar mı? Hala o maçı hatırladığımda sinirden gülerim. Çalıştığımız yerlerden gol yersek, Arda da çıkarken gülerek gelir. Dünya Kupası'nı kaybettik o maçta." şeklinde cevap verdi.

"PRİM KRİZİ YOKTU"

2016 Avrupa Şampiyonasındaki prim krizi size ve birkaç futbolcuya daha mal edildi. Size mal edilen bu prim krizinin aslı nedir? sorusu üzerine Arda Turan, "Prim krizi yoktu. Prim diye bir kriz yoktu. Milli Takım Hocası da söyledi, ben de söyledim. Personelin yatmamış primleri vardı. Orada onlarla ilgili bir konuşma vardı. Bu kadar bir tartışma, bu kadar. Personelle alakalı. Orada oyuncular da zaten federasyon da gereğini yaptı. Oyuncular da kendi ceplerinden -sağ olsunlar hiçbiri de beni kırmadılar- çalışan personele para ödedik. Neden? Oradaki malzemeci, masör, çalışan hayatlarında bir para kazanıp belki kendilerine bir ev alırlar, bir araba alırlar bir şeye girerler diye. Bu konu bu kadardı."

"KÖTÜ ÇOCUK ARDA"

Neden bu kadar büyüdüğü sorusu üzerine, "Bir şeyin farkında mısınız? Bu prim krizinden herkes sıyrıldı. En tepedeki, en yukarıdaki, en arkadaki, en öndeki, en yandaki bir tek Arda kaldı. Kötü çocuk Arda. Neden haksızlığın karşısında durdu. Eksik bir şey vardı “Tamamlasak mı?” dedi, mücadelesini etti. Bir prim krizi oluşturuldu, sunii bir kriz ve herkes temiz. Koskoca ülkede bir tek ben suçluyum. Eyvallah. Ne yapalım canları sağ olsun." dedi.

"BİLAL ABİYE YAPTIĞIMDAN DOLAYI ÜZGÜNÜM"

Bilal Meşe'ye saldırdığı için pişman olduğunu söyleyen tecrübeli oyuncu, "Bu konuda bir pişmanlığım var. Bilal ağabeye böyle yaptığım için çok üzgünüm. Bilal ağabey benim evime en çok giren kişilerdendi. Gazetede 'Paranın gözü kör olsun!' diye yazınca çok ağrıma gitti. Uçakta da bunu sordum. Bilal abiye yaptığım hareketten dolayı çok üzgünüm. O konuda haksızdım. Bu davranışı yapıp Milli Takım'da kalmak doğru değildi. Milli Takım oyuncusuna yakışmazdı. Ben de kendi cezamı kendim kestim. Hayatımda en çok röportajı Bilal Meşe ile yaptım. Keşke yazmadan önce bana da sorsaydı. Ne ben ne de kimse bir kuruş düşünerek milli takıma gelmez" dedi.

"CUMHURBAŞKANIMIZ AĞABEY GİBİ"

Arda Turan referandum döneminde fikrini açıkladığı bir video sonrası gelen tepkilere, "Ben siyasi fikrimi açıkladım. Amerika'da ünlüler nasıl açıklıyorsa öyle bir şey. İnsanları yanlış yere götürdüyse üzgünüm. Hayat bizden olmayanlarla güzel. Onlarla ortak paydada buluşunca güzel. Benim görüşüm. İnandığım noktadayım. Ben bunu içimden gelerek yaptım. Cumhurbaşkanımız bize bir ağabey gibi. O ülkenin, devletin başı. Bizim onu böyle şeylerle meşgul etmememiz lazım. Ben kendisini şahsi olarak çok severim, her zaman benimle ilgilenmiş, bana destek olmuştur. O ülkenin başı, biz de iyi olsun diye dua ediyoruz." dedi.

"FATİH TERİM'İ TELEFONLA ARADIM"

Geçtiğimiz aylarda Fatih Terim'in babasının vefatı üzerine baş sağlığı dileyip dilemediği sorulan Arda Turan, "Talat Amca Allah rahmet eylesin. Kendisi hayır duasını aldığımız, daha önce konuştuğum bir büyüğümüzdü. Hocamızın da başı sağ olsun tekrardan duyduğumda da ilk kendisini telefonla aradım hocamızla da konuştum. Biz böyle insanlar değiliz. Duyar duymaz aradım, aramaz mıyım? Olur mu öyle, şey duyar duymaz aradım. Bir baba vefat etmiş, orada hemen aradım. Yani fırsat olsa cenazesine de giderdim. Ama biz çalışıyoruz. Kulübümüzü temsilen başkanımız gitti. Öteki tarafta rahmetli Zafer Çika, abimizdi beraber yedik, içtik, güldük. Cenazesine gidemedim. Serdar Özkan canım kardeşim. Annesi vefat etti. Allah rahmet eylesin. Cenazesine gidemedim, kendi babaannemin cenazesine gidemedim." dedi.

"HOCA ARAMADI, ARAMAYABİLİR"

"Çocuğun doğduğunda Fatih Terim aradı mı?" sorusuna Arda: "Hoca aramadı. Aramayabilir. Bir tarafta ölüm, bir tarafta doğum var. Üzüntülere ve sevinçlere aynı tepkiler verilmeyebilir. İyi şeyler geçirmiştir içinden ona inanıyorum." şeklinde yanıt verdi.