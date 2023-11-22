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Spor Arda Kardeşler'e Hollanda cephesinden eleştiri!
Spor

Arda Kardeşler'e Hollanda cephesinden eleştiri!

Yeniakit Publisher
2023-11-22 22:01:00 -
Arda Kardeşler'e Hollanda cephesinden eleştiri!

Hollanda Milli Takımı'nın tecrübeli teknik direktörü Ronald Koeman, Cebelitarık karşısında alınan 6-0'lık galibiyete rağmen oldukça sinirliydi.

Hollanda, Cebelitarık'a karşı oynadığı mücadeleyi 6-0 kazanmasına rağmen teknik direktör Ronald Koeman maçın hakemi Arda Kardeşler tarafından memnun olmadı. Koeman maçın ardından Kardeşler hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

 

"Seviyeye uygun değil"

Maçın Türk hakemi Arda Kardeşler hakkında eleştirilerde bulunan Koeman, "Cebelitarık oyuncuları bütün maç sert fauller yaptı ama hiçbiri ceza almadı. Bu seviyedeki bir hakemin bu seviyedeki bir maçta standartları karşılaması gerekirdi ama böyle olmadı." ifadelerini kullandı.

"Dördüncü hakem bana güldü"
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Maçın dördüncü hakemi Ümit Öztürk'ü de eleştiren Koeman, "Dördüncü hakeme durumu anlattığımızda ise güldü. Bu tarz şeylerin futbolda yeri yok." sözlerini sarf etti.

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